Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Стало известно, что рэпер Трэвис Скотт получил доход в размере $20 млн благодаря виртуальному концерту, который он провёл в онлайн-игре Fortnite в апреле 2020 года. Об этом 2 декабря сообщил портал Game Rant.

Издание отмечает, что исполнитель получил за это мероприятие больше денег, чем он порой зарабатывает за проведение реальных концертов. Примечательным является то, что Скотт даже ни разу не посещал офис Epic Games, сотрудники компании-разработчика решали все технические вопросы необычного ивента (внутриигрового события) в голливудской студии рэпера.

Напомним, во время виртуального концерта Трэвиса Скотта в Fortnite в игре находилось около 12,3 млн игроков. Ранее ИА REGNUM сообщило, что событие Galactus собрало в Fortnite рекордное количество геймеров, в нём приняли участие около 15,3 млн человек.

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