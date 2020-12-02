Якутск, , 07:53 — REGNUM В распоряжение больниц Якутии 1 декабря от алмазодобывающей компании АЛРОСА поступили шесть комфортабельных автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Проблема обеспечения транспортом медиков, выезжающих на вызовы в Якутии, по-прежнему актуальна.

«У каждого автомобиля есть свой водитель, работу которого оплачивает АЛРОСА. Кроме того, компания полностью обеспечивает транспорт топливом и всеми расходными материалами», — пояснили в правительстве.

Транспорт передали в пользование медучреждениям Якутска как минимум на два месяца, и при необходимости этот срок может быть увеличен.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края обсудили вопросы обеспечение врачей транспортом и горячим питанием. Подключиться к решению проблемных ситуаций как обычных жителей, так и бизнес, призвал врио губернатора Михаил Дегтярёв.