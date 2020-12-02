Кэри, США, , 07:25 — REGNUM Ивент (внутриигровое событие) Galactus в многопользовательской игре Fortnite собрал рекордное число игроков. Об этом 2 декабря разработчики сообщили на Twitter-странице проекта.

Администрация аккаунта написала, что в определённый момент в игре находились около 15,3 млн игроков. Таким образом, Galactus стал крупнейшим ивентом в истории Fortnite. Разработчики добавили, что на YouTube за событием наблюдали более 3,4 млн зрителей.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1333954074371383296

Стоит отметить, что сейчас серверы Fortnite отключены, поскольку в онлайн-игре вскоре должен стартовать пятый сезон. После окончания события Devourer of Worlds при попытке зайти в игру геймеры стали получать соответствующее собщение.

https://twitter.com/FortniteStatus/status/1333885748869804032

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