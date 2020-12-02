Пекин, , 07:05 — REGNUM В городе Маньчжурия во Внутренней Монголии на севере Китая выявлено два новых локальных случая COVID-19, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Среди вновь заболевших, один пациент ранее числился как бессимптомный носитель вируса, сообщили в региональной комиссии здравоохранения. Всего же в Маньчжурии насчитывается на данный момент 20 подтвержденных локальных случаев заболевания, один бессимптомный и два случая подозрения на инфекцию.

Власти города намерены запустить третий раунд тестирования на коронавирус в Маньчжурии с целью дальнейшего сдерживания инфекции. Всего в регионе также имеется три «импортных» случая.