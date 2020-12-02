Оренбург, , 07:01 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области 1 декабря вынес решение, согласно которому ООО «ЗападноАбдулино» обязано в течение шести месяцев законсервировать скандальный долгострой — торгово-административный комплекс «Атриум» — в центре Оренбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

Иск был подан муниципальными чиновниками совместно с прокуратурой. Истцы требовали, чтобы собственник «Атриума» провел мероприятия по обеспечению безопасности граждан — законсервировал проемы, позволяющие попадать внутрь недостроенного и опасного объекта, убрал наземные сооружения над этими «входами» и полностью перекрыл доступ в подземную часть.

Суд удовлетворил исковые требования. Решение не вступило в законную силу. Глава Оренбурга Владимир Ильиных отметил, что это очень важная, пусть и не окончательная победа.

«Этот объект в историческом центре Оренбурга представляет реальную опасность для жизни и здоровья горожан. Вход в подземную часть был и пока остается доступным — туда систематически проникают посторонние, в том числе подростки. Некоторые снимали про это видео. Это недопустимо. На объекте отсутствует антитеррористическая защищенность — а это центр города», — сказал он.

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Напомним, ранее губернатор Денис Паслер заявил, что необходимо избавиться от позорных долгостроев в центре города. Большой победой стал снос многоэтажного здания, строительство которой началась еще в 1974 году, но так и не завершилось. Объект демонтирован в июле 2020 года.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Оренбургской области вынес решение о расторжение договора аренды земельного участка в центре города, где расположен скандальный долгострой ТАК «Атриум». В суды обратились представители Дома офицеров, задние которого относится к объектам культурного наследия, а также мэрия с прокуратурой.

В первом случае истцы указывали на опасное соседство с котлованом и появившиеся трещины на здании Дома офицеров. В октябре 2020 года суд вынес решение о том, что собственник «Атриума» должен ликвидировать котлован.

Добавим, что строительство ТАК «Атриум» началась в 2002 году. Планы по сдаче объекта в 2003 году не сбылись. Проект реализован на уровне вырытого котлована.

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