Челябинск, , 06:56 — REGNUM В Челябинске, на территории охранной зоны возле памятника Курчатову, собираются залить каток и поставить торговые объекты. Об этом пишут СМИ.

Скандал разразился в конце ноября. На проблему обратил внимание краевед Юрий Латышев. На своей странице в Facebook он отметил, что павильоны возводят незаконно. В качестве обоснования своих слов он сослался на постановление правительства области от 26.10.2016 №545-п.

Отметим, 1 декабря работы были приостановлены. Такое предписание выдал комитет по охране объектов культурного наследия. Впрочем, после проверки работы могут возобновиться, если проект окажется соответствующим законодательству.