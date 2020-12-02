Саратов, , 08:15 — REGNUM Учреждения социального обслуживания и здравоохранения в Саратовской области во время новогодних праздников и подготовки к ним должны работать штатно. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев.

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Глава области потребовал от заместителя председателя правительства Ирины Седовой особо проконтролировать работу медучреждений в период новогодних каникул.

«Я дал поручение председателю правительства составить с Роспотребнадзором предварительный план. К этой теме необходимо подойти с большей конкретикой — по отраслям. Задача — не отклоняться от штатного режима, все кадры — на местах», — отметил губернатор.

Медиков во время дежурств и смен в праздничные дни необходимо дополнительно поддержать. Прежде всего, расширенным рационом питания тех, кто круглосуточно трудится в ковидных больницах.

Министру труда и социальной защиты Сергею Наумову поручено предельно ответственно отнестись к распределению новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей.

ИА REGNUM напоминает, единая информационно-справочная служба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции начала работать в Саратовской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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