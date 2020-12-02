Веллингтон, , 06:49 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что зараженных был выявлен среди членов иностранной команды по крикету. Еще двух спортсменов подозревают на наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время вся команда проходит обязательный карантин.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 72 активных случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране подтвердили 1704 случая заражения коронавирусом нового типа.