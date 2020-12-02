Женева, Швейцария, , 07:39 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом на неделе с 23 по 29 ноября оказалось меньше четырёх миллионов, но число смертей, наоборот, превысило показатели предшествующей недели. Об этом в ночь на 2 декабря сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По её данным, за указанный недельный период в мире было зарегистрировано 3 935 330 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 69 916 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Напомним, что за предшествующие семь дней, с 16 по 22 ноября, был выявлен 4 060 891 случай заражения, умер 67 221 человек.

Наибольший недельный прирост заразившихся коронавирусом традиционно оказался в США — более 1,15 млн. Более 297 тыс. заразившихся добавилось в Индии и более 218 тыс. — в Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на минувшей неделе зафиксировала первое снижение количества новых случаев COVID-19 в Европе с начала второй волны пандемии.

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