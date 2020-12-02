Саратов, , 08:10 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил министру культуры Татьяне Гараниной подготовить к празднованию Нового года как можно больше онлайн-мероприятий.

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По мнению главы региона, необходима разнообразная праздничная программа, для всех возрастов. Об их трансляции население нужно информировать с помощью интернет-ресурсов. Муниципальным главам поручено обеспечить работу ледовых катков и арен, обеспечить их максимальную доступность для школьников. В помещениях, где есть раздевалки, предусмотреть соблюдение всех санитарных требований.

«К этому уже пора приступать», — резюмировал Радаев.

ИА REGNUM напоминает, продолжается подготовка к празднованию Нового года в Саратове. На театральной площади с 30 ноября ведутся работы по установке главной новогодней елки.

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