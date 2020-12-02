Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Период изоляции для лиц, которые контактировали с заразившимися коронавирусом SARS-CoV-2, будет сокращен на территории США до 10 суток, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Ранее срок карантина для этой категории лиц составлял 14 суток. Соответствующее уведомление глава указанного агентства Роберт Редфилд уже направил американскому вице-президенту Майклу Пенсу, который руководит рабочей группой по борьбе с COVID-19 в стране.

При этом отмечается, что, согласно новым правилам, в случае отрицательного результата теста на SARS-CoV-2 продолжительность изоляции сокращается до семи дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США рассматривают возможность сокращения периода карантина для контактировавших с носителями коронавируса до 7−10 дней.

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