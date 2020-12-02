Новосибирск, , 06:24 — REGNUM В Новосибирске обманутые дольщики микрорайона «Новомарусино» начали голодовку. Они заявили, что более 80 дней безрезультатно пикетировали мэрию и правительство, поэтому решились на крайнюю меру.

По данным «НГС.Новости», голодовка началась накануне, 1 декабря, с пикета у офиса застройщика, который находится в процедуре банкротства.

«Тайге.инфо» дольщики заявили, что намерены отказываться от еды «до победы».

«Пятеро протестующих разместились в вагончике рядом с недостроенными домами микрорайона, — пишет СМИ. — Они также потребовали личной встречи с губернатором и решения проблемы недостроенного жилья через правительственный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Напомним, что без квартир в «Новомарусино» остались около 700 семей, 130 квартир приобрела мэрия Новосибирска.

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