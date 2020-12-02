Новосибирск, , 06:05 — REGNUM В Новосибирске закрывают ковидные госпитали, организованные в роддоме №2, горбольнице №19 и гинекологической больнице №2. Эти медицинские учреждения возвращаются к обычному режиму работы.

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«Приказом минздрава Новосибирской области с 1 декабря из списка организаций, перепрофилированных в инфекционные госпитали, исключена городская клиническая больница №19, с 7 декабря — роддом № 2 и гинекологическая больница № 2», — сообщили «Тайге.инфо» в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 1 декабря в регионе выявлено 22 864 случая заражения коронавирусом.