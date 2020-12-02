Мехико, , 05:57 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 8819 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 1 122 362. Также за минувшие сутки в Мексике скончались 825 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 105 765 человек.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус заявил, что Мексика показывает тревожную динамику по заболеваемости COVID-19. По его словам, ситуация в стране остается беспокойной.