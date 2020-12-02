Пенза, , 08:02 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три женщины в возрасте 65, 79 и 82 лет. Таким образом, по состоянию на 2 декабря всего погибли 246 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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65-летняя пациентка страдала ожирением II степени, гипертонической болезнью, нефроангиосклерозом, буллезной эмфиземой легких. 79-летняя женщина дополнительно лечилась от ишемической болезни сердца, атеросклеротического кардиосклероза, гипертонии, нефроангиосклероза. Лечение 82-летней пациентки осложняли ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, нефроангиосклероз, гипертония, нарушение ритма и проводимости, субсерозная фибромиома матки.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 1 декабря подтвердилась у 20 384 человек, за сутки заболели еще 163 жителя региона.

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