Сингапур, , 05:58 — REGNUM В Сингапуре первыми в мире допустили к коммерческой продаже мясо, которое было произведено в лабораторных условиях — компанией Eat Just из США. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба правительственного агентства по продовольствию.

«Оценив поступившие предложения и определив их безопасность, было принято решение разрешить американской компании Eat Just продавать в Сингапуре культивированную курятину», — говорится в заявлении ведомства.

По словам главы агентства Тан Ли Ким, её сотрудники «будут отслеживать новые продукты, когда они непосредственно поступят на рынок», продолжат оценивать их безопасность и работать с экспертами.

Представляющие продукт сотрудники Eat Just утверждают, что «полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов», а также имеет более высокое содержание белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов. Первыми в Сингапуре начнут продаваться наггетсы из синтезированной курятины.