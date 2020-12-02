Хабаровск, , 05:53 — REGNUM Хабаровский глава Михаил Дегтярёв поддержал кандидатуру Юрия Бойченко на должность министра здравоохранения региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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2 декабря Бойченко будет назначен министром.

«Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — сказал Дегтярёв.

На момент подачи заявления, Юрий Бойченко был заместителем главного врача детской городской клинической больницы №9 в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего было шесть претендентов на должность министра здравоохранения Хабаровского края — выпускников Хабаровского государственного медицинского института в разные годы. Один кандидат забрал документы, второй не представил видеопрезентацию.