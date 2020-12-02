Порт-Вила, , 05:33 — REGNUM Тест первого предполагаемого пациента с коронавирусной инфекцией в островном государстве Вануату показал отрицательный результат, сообщает газета The Daily Post.

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По ее данным, подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у 23-летнего мужчины 10 ноября. Он прилетел на территорию страны из Соединенных Штатов транзитным рейсом через австралийские города Сидней и Окленд. В ходе прохождения карантина у него взяли тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Пациента отправили в Австралию на дальнейшее обследование. Там у него взяли еще один тест, который показал уже результат отрицательный. Ожидается, что мужчина вернется в Вануату 2 декабря.