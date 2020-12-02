Москва, , 05:31 — REGNUM Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из России оказал помощь почти 70 жителям Нагорного Карабаха, обратившимся к медикам полевого госпиталя в Степанакерте. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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Отмечается, что жалобы местных жителей в основном были связаны с обострением заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Кроме того, пациентам потребовалась стоматологическая помощь.

Сегодня в российском медотряде работают свыше 100 специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Пункт обустроен лабораторно-диагностическим отделением, автоперевязочной, операционно-реанимационным диагностическим модулем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что медики из России прибыли в Нагорный Карабах в конце ноября в рамках выполнения миротворческой миссии.

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