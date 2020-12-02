Новосибирск, , 05:28 — REGNUM Новосибирская прокуратура проверила региональное министерство здравоохранения — на соблюдение законодательства о защите прав ребёнка и социальной защите детей-инвалидов. Основанием послужило поступившее от местной жительницы обращение. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Установлено, что пятилетний ребёнок, страдающий редким генетическим заболеванием, не получал гарантированного государством бесплатного лечения. Семья ребёнка не может самостоятельно купить лекарство, годовой курс которого стоит более 77 млн рублей.

«Чиновники министерства не организовали обеспечение ребёнка необходимым лекарством, что поставило под угрозу его жизнь и здоровье», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд. Иск был удовлетворён в полном объёме. Обеспечение ребёнка лекарством взято на контроль.