Пекин, , 05:17 — REGNUM Два новых локальных случая COVID-19 было выявлено на материковой части Китая за прошедшие сутки, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, все локальные случаи прошедших суток пришлись на Внутреннюю Монголию на севере Китая. Один новый случай подозрения на инфекцию также был выявлен у прибывшего в Шанхай из-за рубежа.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 86 551 человека с начала эпидемии, из которых 81 649 человек были выписаны из больниц, еще 4634 человека скончались.