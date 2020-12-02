Пекин, , 05:12 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Три новых «импортных» случая было выявлено в провинции Гуандун на юге Китая, еще по одному — в Шанхае, Фуцзяни, Хэнани и Шэньси, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Общее число таких пациентов в стране достигло 3873 с начала эпидемии, из которых 3638 человек были выписаны из больниц, еще 235 продолжают получать медицинскую помощь. Скончавшихся нет.