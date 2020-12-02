Триполи, , 05:10 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 608 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливии достигло 82 417. Также за 1 декабря в стране умерли еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Ливии выросло до 1196 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки на ливийской территории выздоровел еще 391 пациент. Всего с болезнью справились в стране 54 209 человек.