Пекин, , 05:10 — REGNUM Из больниц Китая было выписано 18 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны продолжают получать медицинскую помощь 268 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших COVID-19 в Китае с начала эпидемии достигло 86 551 человек, из которых 81 649 человек выздоровели, еще 4634 человека скончались.