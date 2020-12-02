Москва, , 05:21 — REGNUM В среду, 2 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 3… — 1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 3 декабря в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 8… — 6 °C.

Ветер юго-восточный 3−10 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 5… 0 °C днём и — 10… — 5 °C ночью.

В четверг, 3 декабря, днём в столице ожидается — 5… — 3 °C. По области — 7… — 2 °C. Ночью в регионе ожидается — 10… — 5 °C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана.

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