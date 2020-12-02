Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM На Сахалине в среду, 2 декабря, зарегистрировали ещё одну смерть пациента от COVID-19, об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

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Как написал глава региона, именно коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти мужчины 1963 года рождения.

«Заболевание протекало на фоне длительных хронических патологий сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта», — сообщил Лимаренко.

На Сахалине это стала восьмая смерть пациента от COVID-19 с момента начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за весь период пандемии выявили 11 596 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 132 человек, днём ранее — у 137.