Хабаровск, , 04:30 — REGNUM По информации краевого управления образования в Хабаровском крае на карантин по коронавирусу и ОРВИ в регионе закрыты пять школ и три детских сада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наибольший рост заражений коронавирусом отмечается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Верхнебуреинском, Нанайском и Амурском муниципальных районах.

Есть незначительный прирост заболеваемости среди школьников. В крае на ковидном карантине — 48 школьников, 822 человека находятся на больничном с ОРВИ.

Ограничения образовательного процесса связаны в том числе и с заболеваниями учителей и воспитателей детских садов.

«По школам никаких дополнительных ограничений на наш взгляд вводить не нужно. Важно вовремя точечно приостановить процесс распространения заболевания внутри класса или группы, в случае выявления коронавирусной инфекции у педагога или ученика, провести необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — считает главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявлено 330 (324 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 460 пациентов, один умер.