Сеул, , 04:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 511 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 493 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Эксперты не исключают дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с наступлением зимы. Поэтому центр призывает жителей Южной Кореи соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Всего в Республике Корея с начала пандемии выявили 35 163 случая инфицирования SARS-CoV-2. За 1 декабря в стране не было зафиксировано ни одного летального случая среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее осталось прежним — 526 человек.