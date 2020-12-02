Хабаровск, , 04:17 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 330 (324 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 460 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего количества заражённых больше всего в Хабаровске — 205, в Комсомольск-на-Амуре — 33, в Ванинском районе — 30, в Советско — Гаванском — 22.

В госпиталях развернуто 3291 койка. Свободны — 460. На лечении находится 29 тяжёлых пациентов на аппаратах ИВЛ.

Всего проходят лечение 6909 человек.

На утро 2 декабря в Хабаровском крае зарегистрировано 24 900 носителей коронавируса, 17 833 пациента выздоровели, скончались 158.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вошёл в топ-5 регионов по выздоровлению пациентов от COVID-19 — занял четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Это связано с изменившейся методикой выписки пациентов и улучшением показателей диагностики.