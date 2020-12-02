Москва, , 04:20 — REGNUM В России за последние сутки скончались 569 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 40 464. Об этом сообщили вечером 1 декабря в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Всего в России выявлено уже более 2 322 056 случаев заражения коронавирусом, 26 502 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц свыше 1,8 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались ещё 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9053.

Читайте ранее в этом сюжете: Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 9000 человек