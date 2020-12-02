Нью-Йорк, США, , 03:47 — REGNUM Мир столкнулся с величайшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны и на его преодоление ООН требуется $35 млрд. Об этом говорится в заявлении генсека организации Антониу Гутерриша, которое размещено на сайте ООН.

По его словам, указанные средства должны помочь 160 млн человек, которые оказались в наиболее уязвимом положении. Глава ООН считает, что текущий год не был похож на предыдущие.

В числе угроз, с которыми столкнулось общество за последнее время, Гутерриш назвал вооруженные конфликты, голод, изменение климата и новый коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября ООН Антониу Гутерриш призал страны G20 выделить $28 млрд на содействие вакцинации от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН призвал страны G20 выделить $28 млрд на вакцинацию от COVID-19