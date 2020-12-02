Хабаровск, , 04:04 — REGNUM Хабаровский край вошёл в топ-5 регионов по выздоровлению пациентов от COVID-19 — занял четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Это связано с изменившейся методикой выписки пациентов и улучшением показателей диагностики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Комсомольске-на-Амуре запустили дополнительную ПЦР-лабораторию в детской больнице, где уже выполняется 600 исследований в сутки, но способна нарастить мощность до 900. В ближайшее время планируют выйти на показатель 1,5 тыс. исследований в сутки.

«Это покроет потребность города, и отпадёт необходимость возить тесты в Хабаровск», — сказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Методом ПЦР в Хабаровском крае с начала пандемии проведено 598 410 исследований. В неделю это около 40 тыс. Уже вторую неделю в диагностике коронавируса применяются и экспресс-тесты. Их закуплено 65 тыс. штук. Средства на приобретение были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Их используют для постановки диагноза в СКТ-лабораториях.

Прирост положительных тестов — более 300 новых в сутки. В 26% из них заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии, 38% случаев — с признаками ОРВИ, 36% — бессимптомное течение болезни.

«За полтора месяца мы вышли на показатели тестирования от 120 на 100 тысяч населения, до 450 на 100 тысяч населения. В том числе, выявляются бессимптомные носители, как мы это видим по статистике», — сказала главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

На 1 декабря в Хабаровском крае было зарегистрировано 24 570 носителей коронавируса. Выздоровели 17 373 человека, скончались 157 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Будем встречать Новый год по-семейному, у нас весь Хабаровский край — большая семья», — призвал глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв и распорядился, чтобы в городах и посёлках были залиты все катки, построены горки и установлены ёлки.