Сува, , 03:36 — REGNUM Мобильный оператор Фиджи запустил собственный мобильный кошелек, который позволяет жителям этой страны производить безналичные расчеты, сообщает агентство Синьхуа.

По данным местного новостного издания Fijivillage, мобильный кошелек MyCash, запущенный компанией Digicel, позволяет клиентам получать и деньги из-за рубежа, осуществлять платежи через QR-коды и оплачивать счета.

Компания заявила, что мобильный кошелек доступен для загрузки бесплатно, и он не будет потреблять мобильные данные из тарифного плана клиента при его использовании. Клиентам нужно будет только указать свой номер телефона и выбрать pin-код для защиты своей учетной записи при регистрации.

Безналичные платежи через мобильные телефоны быстро становятся новым модным способом оплаты на Фиджи. В марте этого года один из крупнейших ритейлеров Фиджи Jacks of Fiji заключил партнерство с компанией мобильной связи Vodafone Fiji, чтобы предложить местным жителям возможность оплаты товаров через M-Paisa QR.