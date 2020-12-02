Лондон, , 03:31 — REGNUM Решение правительства Великобритании отменить со 2 декабря режим всеобщего карантина на территории Англии одобрила Палата общин британского парламента, сообщается на сайте законодательного органа.

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Отмену поддержал 291 депутат, а 78 — высказались против. По окончанию карантина в большинстве графств Англии начнет действовать второй уровень угрозы из трех установленных.

Согласно этому режиму пабы и рестораны должны закрываться в 23:00. Кроме того, запрещаются встречи внутри помещений для граждан, которые не проживают вместе.

Концерты и спортивные мероприятия разрешено проводить при условии заполненности не более 50% зрительских мест. При этом в помещениях число таких посетителей не должно превышать 1 тыс. человек, а на открытых пространствах — 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря издание Independent распространило информацию о том, что официальная смертность от COVID-19 в Великобритании более чем в восемь раз превышает смертность от гриппа или пневмонии.

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