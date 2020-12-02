Берлин, , 03:14 — REGNUM Первый человек сможет попасть на Марс в течении шести следующих лет, считает основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом он заявил в Берлине на церемонии премии медиаконцерна «Аксель Шпрингер», видеозапись которой размещена на Youtube-канале организации.

По его словам, это произойдет «с высокой долей вероятности». При этом Маск подчеркнул, что процесс отправки человека на указанную планету может занять и меньший срок — четыре года. Кроме того, предприниматель добавил, что в течение следующих двух лет на Марс отправится космический корабль без людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Илон Маск заявил, что разрабатываемый его компанией космический корабль Starship будет готов к полету на Марс не ранее 2023 года.

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