Оттава, , 02:52 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 380 тысяч. Об этом свидетельствуют данные телеканала CTV.

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По его данным, за минувшие сутки в Канаде выявили 6100 зараженных новым коронавирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на канадской территории достигло 382 812.

Отмечается, что в ходе прошедшей недели в стране в среднем выявляли около 5800 инфицированных ежедневно. Также в среднем в больницах Канады находится около 2250 пациентов, из них около 450 — в критическом состоянии.