Бразилиа, , 02:51 — REGNUM За последние сутки в Бразилии зафиксировали 50 909 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии их общее число достигло 6 386 787. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Также за истекшие 24 часа в стране от осложнений при COVID-19 умерли 697 человек. Всего в Бразилии зарегистрировано 173 817 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Вместе с тем 5 656 498 пациентов смогли излечиться и были сняты с учета бразильских медицинских служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября портал G1 распространил информацию о том, что американская фармкомпания Pfizer начала подготовку к регистрации своей вакцины от коронавируса на территории Бразилии.

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