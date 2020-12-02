Рига, , 02:40 — REGNUM Режим чрезвычайного положения, действующий в Латвии из-за ситуации с распространением нового коронавируса, продлили до 11 января. Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш в ходе пресс-конференции.

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Кроме того, латвийские власти ввели ряд новых и ужесточили прежние ограничения. Так, гражданам предписано носить защитные маски во всех помещениях за исключением жилищ.

Также запрещено проводить частные массовые мероприятия. По выходным могут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости и продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧП из-за коронавируса в Латвии был введен 9 ноября и должен был завершиться 6 декабря.

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