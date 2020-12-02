Париж, , 02:18 — REGNUM Новые посетители смогут побывать с 16 декабря в Эйфелевой башне в Париже, закрытой ранее из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба объекта.

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Ее можно будет посетить с 10:30 до 18:30 по парижскому времени (с 12:30 до 20:30 мск). Башня была закрыта в конце октября, когда по всей Франции начал действовать общенациональный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает отмены карантина во Франции с 15 декабря, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

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