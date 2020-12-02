Вашингтон, , 01:58 — REGNUM В США число скончавшихся с начала пандемии пациентов с коронавирусом нового типа (с диагнозом COVID-19) достигло 270 тысяч. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и мире.

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По данным на 01:45 мск 2 декабря общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в США 13 666 470. Умерли в стране с начала пандемии 270 003 человека с диагнозом COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 63 650 135 человек. Умерли 1 476 139 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM в США за последние сутки зафиксировано 156 007 новых случаев заражения коронавирусом.

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