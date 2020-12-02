Скопье, , 01:45 — REGNUM Предложение продлить до 30 июня 2021 года режим чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в Северной Македонии выдвинуло правительство республики, сообщает его пресс-служба.

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Далее эту инициативу будет рассматривать парламент государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что число выявленных в Северной Македонии случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 61 878, включая 336 новых носителей.

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