Тегеран, , 15:26 — REGNUM В Иране около 382 иранцев умерли от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 1 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 382 новых жертв их общее число по стране возросло до 48 628 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 13 881 нового случая заражения вирусом, при этом 2237 человек госпитализированы», — заявила Садат Лари.

Она подчеркнула, что в общей сложности 975 951 иранец подвергся заражению смертельным вирусом, причем 677 963 из них выздоровели или были выписаны из больниц. «Еще около 5840 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что на данный момент в Иране было проведено 6 168 673 обследования на выявление случаев заражения.