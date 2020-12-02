Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Различным формам рабства подвергаются более 40 млн человек в мире, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщается на сайте организации.

Рабыня, Джон Уильям Уотерхаус, 1872

При этом 71% от названого количества составляют женщины. Документ был выпущен по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства, который отмечается 2 декабря.

Глава ООН призвал страны-участницы организации наращивать усилия по искоренению этого явления.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что, согласно информации из доклада Управления верховного комиссара ООН по беженцам, число беженцев в мире за 2019 год выросло почти на 9 млн и составило 79,5 млн человек.

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