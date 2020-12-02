Сараево, , 01:11 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 1 декабря за последние 24 часа, согласно 3500 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1185 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 46 человек скончались, что является высоким показателем для этой страны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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Заражение было подтверждено у 780 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 335 жителей Республики Сербской.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 89 000 случаев заражения коронавирусом, и 2 728 инфицированных скончалось.