Токио, , 23:45 — REGNUM Очередное обновление игры Final Fantasy XIV добавит в неё культового «босса» из седьмой части игры. Об этом 1 декабря сообщил портал Screen Rant.

Речь идёт о противнике под названием Emerald Weapon, который относится к классу «супербоссов» Final Fantasy VII и является одним из двух самых сложных врагов в игре (второй — Ruby Weapon). Стоит отметить, что этот кроссовер (пересечение сюжетов) стал одним из многих других, которые разработчики ранее добавили в Final Fantasy XIV. Релиз обновления запланирован на 8 декабря 2020 года.

До этого владельцы копии четырнадцатой части серии Final Fantasy получили кроссоверы с играми Dragon Quest, NieR и Yo-Kai Watch. Оригинальная игра вышла 30 сентября 2010 года.

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