Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Студия Psyonix анонсировала второй сезон многопользовательской игры Rocket League в жанре «футбола» в виде аркадных гонок. Об этом разработчики сообщили 1 декабря на своей странице в Twitter.

Старт нового сезона запланирован на 9 декабря 2020 года. Создатели игры дали понять, что она получит множество новых экспериментальных режимов с ограничениями по времени, а также новые функции. Psyonix сопроводила анонс коротким роликом, выполненном в «неоновой» стилистике.

https://twitter.com/RocketLeague/status/1333833396120907776

Релиз Rocket League состоялся 7 июля 2015 года в Steam. Разработчики перевели игру на бесплатную модель распространия 23 сентября 2020 года, тогда же она «переехала» из магазина Valve в сервис Epic Games Store.

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