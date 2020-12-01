Москва, , 23:04 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9053. Об этом сообщили вечером 1 декабря в оперативном штабе столицы.

Эдвард Мунк. У смертного одра

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Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 612 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6524 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц свыше 458 тысяч человек.

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