Лондон, , 23:02 — REGNUM Британские спекулянты, ранее заявившие, что им удалось заказать в одном из магазинов тысячу консолей Xbox Series X, не смогут получить устройства. Об этом 1 декабря сообщил портал Eurogamer.

Издание предположило, что им удалось сделать заказ в магазине Very, который в текущей ситуации обычно не продаёт больше одной консоли конкретному покупателю. Компания в итоге сообщила, что она отменила все сомнительные заказы, пояснив, что перекупщикам удалось разместить их из-за технической ошибки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что заказ удалось сделать группе спекулянтов под названием CrepChiefNotify, перекупщики заявили о своём успехе, но не стали раскрывать название магазина. До этого они смогли приобрести более 3,5 тыс. консолей PlaySation 5.

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