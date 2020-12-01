Москва, , 22:59 — REGNUM Минувшая осень в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил 1 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Борис Кустодиев. Осень над городом. 1915

«В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой тёплой за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года», — приводит его слова Интерфакс.

Вильфанд отметил, что средняя температура в столице за три осенних месяца составила +8,4 градуса.

«До этого самая тёплая осень в Москве была в 1974 году, на втором месте — осень прошлого, 2019 года», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, накануне столичные власти рассказали, когда можно ожидать настоящих зимних морозов в Москве.