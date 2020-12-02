Москва, , 14:25 — REGNUM Предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева о том, чтобы главы регионов Российской Федерации объявили 31 декабря выходным днём, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Елочные украшения Дарья Драй © ИА REGNUM

"Я за выходной 31 декабря! Этот день нужно посвящать семье, подготовке к празднику. А когда ты взмыленный, после 17 часов, бегаешь по магазинам, а потом в суете режешь салатики — уже и праздник не в радость. Это бесценное время», — пишет Антон О.

Большинство комментаторов выступило с одобрением подобного предложения. Граждане уверены, что сделать выходной день 31 декабря является логичным решением, которое отражает интересы народа Российской Федерации.

«Хорошо бы 31 сделали выходным, это, наверное, единственный праздник в нашей стране, который отмечает почти все население. И этот праздник объединяет семью, его проводят дома, ходят в гости, к родителям», — считает пользователь Дарина.

Многие пользователи предложили сделать выходным период с 31 декабря по 7 января, чтобы выдержать компромисс между желающими отдохнуть и теми, кто хочет пораньше выйти на работу.

«Самое оптимальное было бы сделать выходными днями дни с 31 по 7 включительно независимо от других выходных (без переносов). Это был бы хороший компромисс между любителями больших новогодних праздников и считающих что в январе выпадает слишком много нерабочих дней», — поделился мнением пользователь Михаил.

Отдельные граждане отметили, что, несмотря на то, что 31 декабря является рабочим днём, тем не менее многие всё равно в эту дату не работают, что делает решение о выходном 31 декабря крайне логичным.

«31-го всё равно никто не работает. Все начинают отмечать наступление нового года. Делится планами, кто, как справлять будет, куда пойдет. Если только экстренные службы, так у них и в такие дни, и выходные работ хватает. Сделали бы уж выходной день», — написала Эльвира Э.

Напомним, 1 декабря член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днём.